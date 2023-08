Sbarchi record a Lampedusa | 4mila migranti nell’hotspot

LAMPEDUSA. Sono stati 63 gliregistratisi ieri, nell'arco di 24 ore, con un totale di 1.826 persone, a Lampedusa. Un, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima sulla più grande ...Sono 1.826 i migranti arrivati ieri a Lampedusa in ben 64:è unper l'isola, per numero di soccorsi e di persone approdate in un giorno. E dalla mezzanotte ci sono già stati altri 17con altre 519 persone. All'hotspot di contrada ...Continuano glidi migranti a Lampedusa . Ieri, 25 agosto, se ne sono registrati tre, con un totale di 1.826 persone. Un, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima ...

Record di sbarchi a Lampedusa, 45 in una sola notte: nell’hotspot ci sono 2882 migranti Il Fatto Quotidiano

Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: nell’arco di 24 ore sono approdate sull’isola 1.826 migranti. Ora sono quasi 4 mila.Al momento nell’area di transito, per le pre-identificazioni a Porto Empedocle ci sono 258 migranti, di questi entro la mattina verranno trasferiti 130, su 3 diversi pullman, a Pozzallo; 30 su un bus ...