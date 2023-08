Sassuolo | Berardi non convocato contro il Napoli | indizio di mercato?

(Di sabato 26 agosto 2023) La situazione legata al casotiene ancora banco in casaa pochi giorni dalla fine del calcio. La domanda che tutti i tifosi si fanno è una sola:resta o parte? Situazione spinosa in entrambi i casi: se l’esterno della Nazionale dovesse restare, dovrà ricucire il rapporto con l’ambiente dopo le tensioni dei giorni scorsi; se dovesse partire (Juventus in pole), ildovrebbe sbrigarsi a trovare un sostituto.di? Intanto, in vista della sfidail, valevole per la seconda giornata di Serie A, il tecnico Dionisi ha scelto di non convocare Domenicononostante il calciatore si sia regolarmente allenato con la squadra. “Si è allenato con la squadra ma ...

L'allenatore del, Alessio Dionisi, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con il Napoli. Dopo ... E'Me l'aspettavo come prima domanda, non mi cogli impreparato. Domenico ...Conferenza stampa Dionisi, l'allenatore delparla alla vigilia del match di campionato contro il Napoli Alessio Dionisi, tecnico del, ha parlato così alla vigilia del match contro il Napoli. NAPOLI - "Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. Ha cambiato poco e ...Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli -, match della seconda giornata della Serie A 2023/2024 in programma domani sera alle ore 20:...su Domenico, al ...

Sassuolo, Dionisi: "Berardi non convocato, a Napoli per fare la partita" Sport Mediaset

Il tecnico del Sassuolo: 'Contro i campioni d'Italia vogliamo stravolgere il pronostico'.SASSUOLO (ITALPRESS) - Niente Napoli per Domenico ...Dionisi ha tolto Berardi dal mercato. L’allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, ha annunciato che l’obiettivo della Juve tornerà presto a disposizion ...