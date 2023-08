Sassari | scoperti resti umani in un campo

(Di sabato 26 agosto 2023), 26 ago. (Adnkronos) - I, presumibilmente di un uomo, sono stati trovati questa mattina in una Piandanna in provincia di. Sul posto, dopo una segnalazione arrivata al 112, gli agenti della volante insieme ai colleghi della polizia scientifica e al medico legale. Al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella che l'uomo sia stato vittima di un omicidio.

I resti umani, presumibilmente di un uomo, sono stati trovati questa mattina in un campo a Piandanna in provincia di. Sul posto, dopo una segnalazione arrivata al 112, gli agenti della volante insieme ai colleghi della polizia scientifica e al medico legale. Al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella ...Predio Canopoli si trova nel centro abitato di Perfugas () ed è uno tra i più raffinati esempi di architettura legata al culto dell'acquain Sardegna, realizzato e rivestito con ...... un tempo la Porta Rejal, ingresso di Alghero per chi arrivava da, quella di San Giovanni, ... dal Neolitico fino al Medioevo,durante gli scavi urbani e fuori dal centro abitato. Il ...

Scoperti resti umani in un campo nel sassarese: le ipotesi Adnkronos

Sassari, 26 ago. (Adnkronos) – I resti umani, presumibilmente di un uomo, sono stati trovati questa mattina in un campo a Piandanna in provincia di Sassari. Sul posto, dopo una segnalazione arrivata a ...Gianni Caria, scrittore e magistrato sassarese, parlerà del suo nuovo romanzo “Sabbie”, edito da Il Maestrale, con Maria Antonietta Ruiu, direttrice della Biblioteca comunale di Sassari, martedì 29 ...