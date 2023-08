Santoro lancia la lista Arcobaleno Asse pacifista col M5s per le Europee

... il Perugia stravolge la formazione con Lickunas per Mezzoni; Cancellieri per Bozzolan; Giunti per, Kouan per Bartolomei; Ebnoutalib per Seghetti; Di Serio per Lisi 58' Bartolomei...Bianca Berlinguer ci ha messo subito la faccia con uno spot cheil suo nuovo programma su Rete4. Da qualche giorno sulla rete Mediaset la giornalista è ...a Mediaset, ritorno clamoroso: ......di fuori dei partiti e lobby è sempre isolato ed esposto a pericoli" E il giornalista infine... Econclude: "Nel nostro Paese chi si muove al di fuori dei partiti, delle lobby, delle ...

Santoro sfida sinistra e M5S: «Serve una lista pacifista» Il Manifesto

Il giornalista ed ex europarlamentare sta per lanciare il progetto di una lista per le prossime Europee con l’ex sindaco di Napoli de Magistris.Sinistra (Politica) Sabato prima tappa in Versilia con de Magistris, Raniero La Valle e Ginevra Bompiani. A settembre la decisione sul lancio di una «cosa arcobaleno» per il 2024. Il giornalista: «Dob ...