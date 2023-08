Santana | bufera dopo il concerto per le parole contro le persone trans Video

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 26 agosto 2023)nella. Il chitarrista e cantautore ha ricevuto moltissime criticheildello scorso luglio ad Atlantic City. Sotto accusa le sue dichiarazioni poco sensibili nei riguardi della comunitàe più in generale di quella LGBTQ+. Nonostante i fatti risalgano al mese scorso solo nella giornata di ieri l’artista si è scusato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rock & Roll Hall of Fame i nominati Ozzy Osbourne: “Ho smesso con gli acidiuna bella chiacchierata di un’ora con un cavallo” Roger Waters torna in Italia con 4 concerti! Rolling Stone e la classifica dei 200 migliori cantanti di sempre: non mancano le polemiche Guns N’Roses inin ...