Sanchez Inter | adesso è ufficiale | il cileno torna in nerazzurro

(Di sabato 26 agosto 2023)il ritorno dell’attaccanteal club: ecco il comunicatoAlexiufficialmente all’, come comunicato dal club. IL COMUNICATO – «109 presenze, 20 gol fatti e 3 trofei vinti in. Il conteggio può ufficialmente ripartire: Alexis Alejandro Sáncheza vestire la maglia dell’. Nato a Tocopilla, in Cile, il 19 dicembre 1988, Alexis inizia la sua carriera nel Cobreloa, squadra del suo Paese. Le sue prestazioni vengono notate dagli addetti ai lavori che gli affibbiano subito il soprannome che si porterà dietro per tutta la carriera: Niño Maravilla. In queste parole è ...

