Sanchez già al lavoro ma niente esordio in Cagliari-Inter | i motivi – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023) In, fra due giorni, Alexisnon ci sarà. Sky Sport 24 spiega le motivazioni della decisione. INDISPONIBILE – Alexisè entusiasta di scrivere un altro nuovo capitolo con indosso la maglia dell’. L’attaccante cileno, il cui trasferimento dal Marsiglia è stato ufficializzato poche ore fa, si è già allenato questa mattina ad Appiano Gentile. Non sarà, però, a disposizione di Simone Inzaghi per il posticipo di Serie A di lunedì prossimo. Le motivazioni, che spiega Mattero Barzaghi nel corso del collegamento con Sky Sport 24, sono principalmente due. La prima è la condizione fisica chedeve ancora pienamente ritrovare. 48 ore in gruppo sarebbero troppo poche per sedersi in panchina per. A ciò si ...