(Di sabato 26 agosto 2023) Alexistorna alsubito l’ambiente nerazzurro: le dichiarazioni dell’attaccante cileno Alexisha così parlato ai canali ufficiali deldopo il suo ritorno in nerazzurro. LE PAROLE – «Sono più maturo, a livello personale e di squadra. Per il gioco sapete tutti cosa posso dare, ma un giocatore migliora sempre. Oraessere felice coi compagni, dovremo remare tutti dalla stessa parte.fare sempre di più. Più gol,di più, la mentalità sarà sempre quella».

Alexistorna all'Inter esubito l'ambiente nerazzurro: le dichiarazioni dell'attaccante cileno Alexisha così parlato ai canali ufficiali dell'Inter dopo il suo ritorno in nerazzurro. ...Il noto giornalista esperto di calciomercato Rudy Galetti, attraverso twitter ha dato alcuni importnati aggiornamenti sulle mosse di mercato del Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Alle domande ha implicitamente risposto il governo: "Non può restare inancora neppure un minuto", ha detto Díaz, mentre l'esecutivo Sánchez avviava l'iter per la sospensione. "O lui o noi" ...

Sanchez carica l'Inter: «Adesso voglio vincere di più» Calcio News 24

Il Betis, al momento, valuta il giocatore tra i 15 e i 20 milioni di euro per una cessione. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni, il Napoli sta comunque seguendo anche altre piste di ...Il cileno deve ancora recuperare la condizione e non sarà aggregato al gruppo Il nuovo acquisto Alexis Sanchez oggi farà il suo primo allenamento con i ritrovati compagni nell’Inter. Come riportato da ...