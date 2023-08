San Siro si rivolge al nuovo Milan; Roma | in attesa di Lukaku

(Di sabato 26 agosto 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 25/08/2023 alle 22:06 CEST Venduto tutto nell’esordio casalingo dell’area rossonera, contro il Torino, con l’incentivo di vedere Leao indossare il ’10’ La squadra di Mourinho, dal canto suo, farà visita al Verona, entusiasta del possibile acquisto dell’attaccante belga Sanaprirà questo sabato per la prima volta in questa stagione le porte delo e lo farà con un full davanti al Torino. Sono attesi stasera al Colosseoese 72.000 spettatori con un’illusione condivisa: vedere il primo gol della Raffaello Leone con il numero “10” sulla schiena. L’attaccante portoghese è chiamato a segnare un’epoca nel club lombardo, con cui a luglio ha rinnovato fino al 2028 nonostante l’interesse di altri big club con maggiore potere economico. Figura chiave ...

... il rapper genovese Bresh , classe 1996, e il marocchino, cresciuto a Milano, trae Baggio, Neima Ezza , nato nel 2001. Anche lui esponente del rap tanto amato dai Millennial. Biglietti a 26 ...Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta Il pronostico L'ultima vittoria granata a, se escludiamo quella ottenuta in Coppa Italia lo scorso gennaio, risale al lontano 2000. Negli ...Con tanto di poker alla Juventus e doppia impresa a- senza gol subiti, come nessun'altra squadra. 'L'Empoli nella sua storia aveva già vinto in questo stadio. Io no: è stato il giorno più ...

Tutte le news sulla politica italiana: dai sondaggi elettorali alla manovra economica, passando per l'etimologia del termine stesso.Titolare in Coppa Italia, escluso con il Cagliari, il serbo è favorito su Karamoh per appoggiare Sanabria in attacco nella sfida contro il Milan ...