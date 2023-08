San Pellegrino chiude con Ricciardi | il sindaco | “Non abusate dell’alcol”

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivata la grande serata di chiusura dei Battenti di San, festa che ogni anno riunisce tantissime persone ad Altavilla Irpina e che stasera vedrà sul palco il cantante Franco. Dopo l’appello di qualche giorno fa del Parroco Livio Iannaccone ad essere più tolleranti ed uniti nei giorni di festa (LEGGI QUI) arriva anche quello delMario Vanni “Questa sera nel nostro paese ci sarà il tanto atteso concerto di Franco, cantante di origini napoletane che ha inciso diversi brani di successo per film e serie tv. Perre nel migliore dei modi i festeggiamenti in onore di San, mi sento di dire due parole a chi parteciperà: 1) Nondurante il concerto. ...

NauticoGiorgio di Genova ci chiediamo. Il progetto originale che alleghiamo, l'entusiasmo del prof. Michelee del dirigente scolastico prof. Paolo Fasce sono indicativi di quanto l'...... arrivati un po' da tutte le parti per dare una mano, affinché oggi e domani dalle 18 in poi in via Dei Girasoli, nello spazio Dei Platani, nella zona artigianalea Villalta, si dia il ...... la Rappresentativa LND di Bergamo batte le grigiorosse e si guadagna il gradino più basso del podio, ma soprattutto il ruolo di bella sorpresa della competizione andata in scena a...

Uomo annega nel Brembo a San Pellegrino: era ospite di un comunità per la salute mentale Prima Bergamo

Il commissario straordinario alla ricostruzione post terremoto, Guido Castelli, ha visitato la frazione di San Pellegrino di Norcia in occasione del settimo anniversario del terremoto che nel 2016 ha ...La vittima è Gianmario Cardarelli, 57 anni. Questa mattina intorno alle 9.30 stava camminando lungo il fiume Brembo a San Pellegrino Terme (Bergamo), quando si sarebbe seduto su un masso in cerca di ...