San Felice a Cancello | scoperto canile abusivo con 15 pitbull

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUncon 13, di cui 5 cuccioli e solo due con il previsto microchip di registrazione ed identificazione all’anagrafe canina, è statoe sequestrato dai carabinieri a San, nel Casertano. Il titolare, un 37enne di Acerra, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali. I cani, è emerso anche grazie all’intervento sul posto del veterinari dell’Asl di Caserta, erano in precarie condizioni di salute e gli adulti erano bloccati con una catena in acciaio lunga 2 metri. ilera stato realizzato su un’area di circa 1000 metri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

