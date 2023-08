San Camillo – Serpente innocuo all’interno dell’ospedale

(Di sabato 26 agosto 2023) Unè stato avvistato l’altro ieri sera da un operatore in una stanza di serviziodi un reparto nel padiglione centrale dell’Azienda ospedaliera San-Forlanini. L’ambiente è stato immediatamente isolato, e l’area presidiata da operatori. Ilnon è mai entrato a contatto con i pazienti né in aree di degenza. Così in una nota stampa. L’ospedale si è subito attivato per cercare un ente pubblico che se ne potesse occupare, ma non è stato possibile individuare un servizio in grado di intervenire. Sempre nella giornata di ieri è stata quindi contattata l’associazione ‘Earth’ che ha fornito informazioni sulla tipologia di: si tratta di un giovane esemplare di ‘biacco’, una specie innocua e molto diffusa. Il, nella giornata di oggi, è stato ...

Un serpente non velenoso è stato individuato ieri in una stanza di servizio di un reparto dell'ospedaledi Roma. Una volta isolato è stato neutralizzato senza venire a contatto i pazienti ricoverati. Ad intervenire è stata l'associazione Earth contatta dall'amministrazione dell'Azienda ...BRESCELLO (Reggio Emilia) - Durante la festa diGenesio che si celebra tradizionalmente in questi ultimi giorni d'agosto, 32 anni fa arrivò a ...attrazioni del museo di Peppone e don. ...Cinghiali, calabroni, topi ma anche serpenti. Un rettile è stato trovato in una delle stanze di degenza dell'ospedale. Continuano le storie di animali nella Capitale (questa mattina avvistati due daini) con l'amministrazione delche ha contattato l'associazione Earth 'dopo aver trovato un ...

Un serpente al San Camillo: paura in ospedale RomaToday

All'interno di una stanza dell'ospedale San Camillo, a Roma, è stato trovato un serpente. Questi incontri sono sempre più frequenti ...La cui presenza, già grave di per sè, lo diventa ancora di più per il luogo dove è stato avvisato: in una delle stanze di degenza del San Camillo. L’amministrazione dell’ospedale ha cercato aiuto con ...