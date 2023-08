Sampdoria | torna Okaka come rinforzo per l’attacco?

Leggi su 11contro11

(Di sabato 26 agosto 2023) Ladi Pirlo, sconfitta ieri sera 0-2 dal Pisa di Aquilani, cerca unin attacco, ed è spuntato il nome di Stefano. L’attaccante italiano, prodotto delle giovanili della Roma con cui ha anche vinto una Coppa Italia, è attualmente svincolato. Da pochi giorni, infatti, il calciatore che vanta nella sua carriera anche 5 presenze in nazionale maggiore, a seguito della rescissione del suo contratto con i turchi del Basaksehir, è in cerca di una nuova avventura. Per il 34enne centravanti, l’ipotesi di un ritorno in Italia potrebbe essere la soluzione ideale in vista degli ultimi anni di carriera. Un matrimonio quello trae lache sembra incanalato verso la buona riuscita dell’operazione. Il contratto per il ritorno dinei blucerchiati, ...