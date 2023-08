Salvini | Serve nuovo Decreto sicurezza a settembre | Europa si svegli e aiuti a difendere confini

Leggi su iltempo

(Di sabato 26 agosto 2023) (Agenzia Vista) Pinzolo, 26 agosto 2023 “Da Ministro, per aver quasi azzerato gli sbarchi ho vinto diversi processi. Ritengo sia necessario ungià a. Perché l'Italia non può essere il punto di arrivo dei migranti di mezzo mondo. L'devearsi, perché i nostri sonoeuropei non italiani”, le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a margine di un confronto con una trentina di sindaci e amministratori delle Valli Rendena e Giudicarie e Val di Sole. Presente anche il Presidente della Provincia Autonoma Maurizio Fugatti e assessori della giunta provinciale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev