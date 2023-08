Salvini | novità al Cdm | tra codice della strada e convivenza uomo-animale

(Di sabato 26 agosto 2023) Le vacanze sono terminate per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteoche parla dei prossimi lavori da portare al Consiglio dei ministri.sul“Da ministro per i trasporti sto lavorando a un nuovocon pene sempre più severe per chi maltratta e abbandona o uccide un L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Caos delle strade intorno a Perugia non è una, anzi è la regola quasi giornaliera. Alcuni ..., romperà gli indugi e si deciderà a finanziarlo, come espressamente e più volte richiesto ...... fare della nostra città il luogo in cui presentare il meglio delleteatrali nazionali ed ... Il nostro intento - concludono Luigi Bocchino ed Alberto Mignone della Lega perPremier - è ......di Regione Liguria e il patrocinio di Provincia di Imperia e Anci) ha in serbo tantissime... Gli ospiti di Expo Valle Arroscia avranno la possibilità di visitare il teatro, gioiello dell'...