Salvini blocca il piano di Tajani per ridurre il debito pubblico con i risparmi degli italiani

(Di sabato 26 agosto 2023) Il progetto del leader di Forza Italia richiama l'idea, più volte esplicitata dal numero uno di Intesa, Carlo Messina, di chiamare a raccolta le risorse private per investire in beni pubblici

Salvini blocca il piano di Tajani per ridurre il debito pubblico con i ... L'HuffPost

Il progetto del leader di Forza Italia richiama l'idea, più volte esplicitata dal numero uno di Intesa Messina, di chiamare a raccolta le risorse private per ...