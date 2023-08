Salerno | bimbo in crisi respiratorio al mare salvato da un Carabiniere libero dal servizio

Un carabiniere ha salvato undi 8 anni in crisi respiratoria praticandogli la rianimazione cardio polmonare. È accaduto ieri in uno stabilimento balneare di. Il carabiniere, effettivo alla Sezione Radiomobile della ...È un onore per il nostro ospedale, per la città di Sarno e per l'Asl di, avere un reparto diretto da un responsabile eccellente. Ricordo all'attivo del dottor Di Fenza circa 8mila prestazioni ...La donna è stata trasportata all'ospedale Ruggi d'Aragona di, invece ilè stato momentaneamente affidato ad una struttura protetta . ARTICOLO PRECEDENTE Palermo, ragazza fatta ubriacare ...

Bambino in preda ad una crisi respiratoria sulla spiaggia di Salerno ... ondanews

Il militare dell'Arma ha praticato la rianimazione cardio polmonare e ha così salvato, a Salerno, quel bimbo di 8 anni in crisi respiratoria. È avvenuto ieri, in uno stabilimento balneare della città.È accaduto a Salerno: il carabiniere, libero dal servizio, ha praticato al bambino la rianimazione cardio-polmonare; il piccolo è stato poi ...