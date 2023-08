Saelemaekers via dal Milan | ma resta in Serie A | il colpo scalda la piazza

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilha operato un vero e proprio restyling sulla trequarti. La prima novità riguarda il modulo. Niente 4-2-3-1, addio al trequartista con relativo stop alla trattativa per Kamada, cessione di De Ketelaere un anno dopo il suo arrivo, addio a Brahim Diaz tornato al Real Madrid. Pioli ha ricostruito ilsulla base del 4-3-3 rinforzando il centrocampo e le due face con Okafor a sinistra (come vice Leao e punta di scorta) e gli arrivi di Pulisic e Chuckwueze a destra. Con gli arrivi delle due nuove ali, Junior Messias ha fatto le valigie con destinazione Genoa, mentre Alexisè rimasto in rosa, in attesa di una possibile sistemazione. Bologna suLo spazio per giocare titolare si è ridotto enormemente. Dopo 140 partite in rossonero e 10 gol segnati, l’avventura di ...