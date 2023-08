Sabato pomeriggio da incubo a Milano | il maltempo torna a colpire la città

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilha raggiunto il capoluogodalle 16. Vento forte anche tra Vercelli e Casale Monferrato. Sospesa la linea ferroviaria in direzione Alessandria. Temperature in picchiata di dieci gradi. Pesante il bilancio: danni con alberi caduti e tetti scoperchiati. Ale piogge sono iniziate alle 15.50 con un forte temporale che si è abbattuto in particolare sulla zona Nord-Ovest. Un grosso albero è precipitato sulle corsie della Tangenziale Ovest, ad Assago. Si circola a una sola corsia. Alberi caduti nell’hinterland e anche in: da Gorla al San Carlo, alla Barona. In via Lamarmora per un cornicione pericolante sono intervenuti i vigili del fuoco. Rimasto ferito lievemente un uomo di 68 anni colpito da un vaso di fiori caduto. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del ...