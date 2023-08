Ryanair gli nega l' imbarco | ingegnere malato di Sla denuncia | Discriminazione

Un malato di Sla accusa la compagnia aereadi discriminazione perchèavrebbe vietato di salire a bordo a causa del respiratore che porta sempre con sè. L'episodio ha riguardato Daniele Rinaldo che ha puntato il dito contro la ...Il Mimit ha annunciato per settembre un incontro con le compagnie aeree, dopo le polemiche cone le compagnie europee sul recente decreto per fermarealgoritmi nelle prenotazioni, per ...E sempre il Mimit ha annunciato per settembre un incontro con le compagnie aeree, dopo le polemiche cone le compagnie europee sul recente decreto per fermarealgoritmi nelle prenotazioni,...

Ryanair gli nega l'imbarco, ingegnere malato di Sla denuncia ... ilGiornale.it

Daniele Rinaldo, che ha progettato le barriere poste a tutela della Basilica di San Marco, racconta: "Non volevano il respiratore a bordo" ...Un malato di Sla accusa la compagnia aerea Ryanair di discriminazione perchè gli avrebbe vietato di salire a bordo ...