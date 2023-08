Rugby | Italia-Giappone 42-21 | gli azzurri doppiano i nipponici nell’ultimo Test Match prima della Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) La quarta ed ultima sfida delle Summer Series 2023 disorride all’, che sconfigge ilnelgiocato allo Stadio Monigo di Treviso e vinto dagliper 42-21: si tratta di un’affermazione importante in chiave ranking e soprattutto di un successo che fa tanto morale in vistadel. Il bilancio aggiornato dei confronti tra le due Nazionali parla ora di 7 vittorie azzurre e 2 nipponiche. Nel primo tempo l’passa al primo vero affondo: al 6? Varney sfrutta un buco nella difesa nipponica e va a schiacciare tra i pali, con Allan che trasforma per il 7-0. Ilaccorcia al 16? con la meta di Naikabula sugli sviluppi di una touche, ma Lee fallisce la ...