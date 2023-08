Rubiales squalificato | La Federazione catalana sostiene la decisione della FIFA su Rubiales

(Di sabato 26 agosto 2023) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 26/08/2023 Alle 17:13 CEST Joan Soteras ha convocato un incontro martedì prossimo per discutere la questione Il massimo organo del calcio mondiale ha sospeso Luisdal suo incarico La Federcalciosi allinea allae approva la sospensione di Luisdalla carica di rappresentante spagnolo nell’organismo che regola il calcio mondiale. L’organismo presieduto da Joan Soteras ha rilasciato una dichiarazione a sostegnoadottata e ha ribadito la sua posizione contro il comportamento del presidente federativo nella celebrazione del titolo mondiale. Inizialmente la FCF aveva sostenuto ...

Rimane comunque la possibilità che Luispossa esseredal Consiglio Superiore dello Sport , attivato già dalla Lega Calcio Femminile e c'è il governo pronto a fare le sue mosse. ...Rimane comunque la possibilità che Luispossa esseredal Consiglio Superiore dello Sport , attivato già dalla Lega Calcio Femminile e c'è il governo pronto a fare le sue mosse. ...Oggiha incontrato la sua 'squadra' di fiducia, anche sollecitato da diversi presidenti di ... è arrivata la decisione sulle dimissioni considerando anche la possibilità di essere...

Rubiales sospeso dalla Fifa: 90 giorni di stop per il bacio a Hermoso Tuttosport

La Fifa sospende per 3 mesi Rubiales, ma la Federcalcio risponde a Hermoso difendendo il dirigente: "Andare in Nazionale è un obbligo".Il caso del bacio alla calciatrice e le reazioni in Spagna: la nazionale femminile chiede il cambio di dirigenza ...