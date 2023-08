Rubiales sospeso dalla Fifa | mano pesante dopo il caso Hermoso

(Di sabato 26 agosto 2023) Non si placano le polemiche attorno al presidente della Federcalcio spagnola. Il comitato disciplinare dellahaLuis. Per il presidente della Federcalcio spagnola, Luis, è partita una richiesta di sospensione cautelare dall'incarico per «abuso di autorità e atti pubblici lesivi della dignità e del decoro dello sport»: il Consiglio superiore dello Sport, su sollecitazione del governo, ha presentato «una petizione motivata» al Tribunale amministrativo dello Sport in cui chiede di sanzionare il numero uno della Federazione per il comportamento tenuto alla finale dei mondiali di calcio femminili a Sydney, compreso il bacio sulle labbra alla calciatrice Jennifer. Il deferimento di, secondo il Consiglio superiore dello Sport, ...

'Se il tribunale lo riterrà opportuno,sarà', ha detto il presidente in conferenza stampa da Tarragona.oggi non dimettendosi 'non ha fatto quello che avrebbe dovuto', ha ..."Se il tribunale lo riterrà opportuno,sarà", ha detto il presidente in conferenza stampa da Tarragona.oggi non dimettendosi "non ha fatto quello che avrebbe dovuto", ha ..."Se il tribunale lo riterrà opportuno,sarà", ha detto il presidente in conferenza stampa da Tarragona.oggi non dimettendosi "non ha fatto quello che avrebbe dovuto", ha ...

Ultima ora. Rubiales sospeso dalla Fifa, non è più presidente della ... Euronews Italiano

La Fifa ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales dall'incarico per tutta la durata dell'inchiesta aperta dalla Commissione disciplinare dopo il bacio alla giocatrice Hermoso ...I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, durante i servizi predisposti per la prevenzione nel territorio, la notte scorsa, hanno arresto un 17enne e denunciato un… Leggi ...