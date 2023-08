Ruba auto della Polizia e scappa | rocambolesco inseguimento per le strade di Roma |  arrestata

(Di sabato 26 agosto 2023) Una vicenda rocambolesca quella che ha interessato ieri, venerdì 25 agosto, un’civettadi Roma Capitale. Gli agenti erano intenti a effettuare dei controlli in zona Termini, a Roma, quando l’di pattuglia è stata letteralmente soffiata loro da sotto gli occhi. Una donna è salita a bordovettura e si è data alla fuga, lasciando i vigili senza mezzo.ta un’durante i controlli I vigili si trovavano la mattina del 25 agosto nei pressiStazione Termini per effettuare dei controlli sui taxi e Ncc che generalmente sostano nell’area, una routine portata avanti dagli agentiSquadra vetturedi Roma ...

La radio era rimasta a bordo dell', così i vigili si sono dovuti attaccare ai loro telefonini per avvertire i colleghi del furto. L'allerta è arrivato alla centrale operativa da cui è stato ...Ridimensionarli ed etichettarli come 'galline', tuttavia, sarebbe sbagliato. Stando a quanto ... con documenti falsi o l'aiuto di prestanome noleggiano lee partono in missione verso Viterbo, ...A seguito di una denuncia di furto, un uomo di 50 anni del Marocco, è stato trovato in possesso di un paio di cuffie tipo Apple Airpods, rubate dall'interno dell'di un turista francese lo scorso ...

Sale sulla pattuglia e scappa con l'auto dei vigili, ferito un agente RomaToday

I vigili urbani stavano effettuando controlli su taxi ed Ncc alla stazione Termini di Roma, quando una donna di circa 30 anni si è infilata in una delle loro auto ed è partita ...Una vicenda rocambolesca quella che ha interessato ieri, venerdì 25 agosto, un’auto civetta della polizia di Roma Capitale. Gli agenti erano intenti a effettuare dei controlli in zona Termini, a Roma, ...