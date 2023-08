Roma si ' blinda' per Lukaku | tutto sul piano sicurezza ad hoc

(Di sabato 26 agosto 2023)- Non soli i tifosi, anche le istituzioni si stanno preparando per l' eventuale arrivo nella Capitale di Romelu. La città disi è messa infatti all'opera per prevedere ogni scenario, ...

- Non soli i tifosi, anche le istituzioni si stanno preparando per l' eventuale arrivo nella Capitale di Romelu Lukaku . La città disi è messa infatti all'opera per prevedere ogni scenario, dal momento che si rischia di avere un déjà vu (in scala allargata) di quanto avvenuto 8 anni fa, quando il club giallorosso acquistò ...In attesa di capire se davvero l'ex Fiorentina esarà blindato dal Liverpool, circolano già i nomi dei possibili sostituti: uno di questi è Federico Chiesa della Juventus , che ha estimatori in ...Duvan Zapata rimane a Bergamo, l'Atalanta loe lavira su Azmoun. Tutti i retroscena del mancato affareL'Atalanta ha blindato Duvan Zapata, ancora una volta. Il colombiano, negli ultimi anni, è finito in diverse occasioni al centro ...

Roma, per Lukaku serve un piano di sicurezza ad hoc Corriere dello Sport

Oltre seimila i tifosi giallorossi attesi in città. Trecento poliziotti e più steward per prevenire eventuali disordini Verona si blinda in vista del match tra l’Hellas e la Roma: come infatti riporta ...L'Al Ittihad potrebbe offrire 100 milioni al Liverpool per Momo Salah, al quale andrebbe uno stipendio superiore a quello di Cristiano Ronaldo ...