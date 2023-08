Roma | paura al San Camillo | un serpente tra i pazienti in una delle stanze di degenza

(Di sabato 26 agosto 2023)– Ancora emergenza serpenti a, questa volta l’associazione EARTH è stata contattata dall’ amministrazione del Sanper la presenza di unin unadi. L’ Ospedale aveva cercato aiuto ai numeri istituzionali ma non esiste aun servizio di recupero fauna selvatica, così sono stati indirizzati all’associazione di tutela ambientale. “Riceviamo decine di chiamate al giorno per la presenza di serpenti in case private, cantine, scuole ed edifici pubblici” spiega Valentina Coppola, Presidente Nazionale di EARTH. “Con il caldo torrido i serpenti cercano refrigerio e fonti di acqua, inoltre tra fine agosto e settembre si schiudono le uova del“biacco” e nascono i piccoli lunghi 20-25 cm ...

