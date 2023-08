Roma | nessuna conferma su Lukaku | continua la trattativa per il prestito secco

(Di sabato 26 agosto 2023) Dopo le parole di Romeluriportate dai media belgi, l’arrivo del centravanti allasembra cosa fatta. In casa giallorossa però non filtrano le stesse certezze, anche se sembra esserci un certo ottimismo mentre proseguono le trattative londinesi con il Chelsea. I capitolini offrono unoneroso a 6-7 milioni, mentre i Blues vorrebbero qualcosa di più. Non resta che attendere le prossime ore, possibile alla fine che le due parti possano trovare un accordo a metà strada. SportFace.

, 26 ago. Luis Rubiales, presidente della Federazione calcio spagnola (Rfef), non ha mentito ... non tollero che venga messa in discussione la mia parola) e dove si mette in chiaro che...Il tema era la vicenda Lukaku, con il belga a un passo dalla firma con la, quando uno degli ... Non vedo in Italia un giocatore come lui inaltra squadra. Questo nell'uno contro uno ti ...- Le allusioni a sfondo sessuale giustificano il licenziamento disciplinare del lavoratore ... Secondo i giudicigiustificazione sarebbe derivata dal fatto che 'fosse assente la volontà ...

Ztl a Roma, i taxi perdono al Tar contro il Comune: ‘Nessuna deroga in Fascia verde’ Il Corriere della Città

"Sono nervoso... Domani volerò a Roma per firmare". Così Romelu Lukaku ha annunciato il suo arrivo nella Capitale alla corte di José Mourinho al media belga HNL a margine di un torneo giovanile a Boom ...A Roma sono scoppiati due incendi nelle zone di Magliana e Muratella. Il vicepresidente del Municipio XI: "Non è la prima volta", la situazione ...