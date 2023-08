ROMA-LUKAKU | SUMMIT POSITIVO COL CHELSEA | ecco quando può arrivare Big Rom

Giornata importante per il futuro dell'attaccante belga. Dopo l'apertura da parte del Chelsea al prestito, laè entrata ufficialmente in gioco per arrivare all'ex Inter. Ryan Friedkin e Tiago Pinto sono a Londra e sabato mattina incontreranno i Blues per cercare l'accordo definitivo. Intanto nel tardo ...Continua serrata la trattativa trae Chelsea a Londra per Romelu. Il general manager Tiago Pinto e il vicepresidente Ryan Friedkin insieme al presidente Dan Friedkin dopo esser volati nel primo pomeriggio nella capitale ...L'ex tecnico dellaCampione d'Italia Fabio Capello ha commentato a "Calciomercato - l'originale" su Sky Sport il possibile arrivo in maglia giallorossa dell'attaccante belga: " Romelu è straordinario, ...

(Adnkronos) - "Lukaku è un *****". Un opinionista in diretta etichetta Romelu Lukaku con un epiteto razzista e scoppia la bufera. La discussione sul centravanti belga che, secondo le ultime news di ...Alla prima di serie A giocata a San Siro, l'Inter ha battuto il Monza, tra le bestie nere della scorsa stagione, giocando una buona partita. Marko Arnautovic ha esordito da subentrato con ...