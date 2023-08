Roma | Lukaku rompe il silenzio | la frase fa impazzire i tifosi!

(Di sabato 26 agosto 2023) Sono ore caldissime quelle nelle quali si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione che porterà Romelualla. Il condizionale può diventare ormai futuro (ormai a breve termine) visto che lo stesso attaccante del Chelsea ha dato un segnale all’apparenza inequivocabile. In occasione di un torneo giovanile a Boom, secondo quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, ‘Big Rom’ ha dichiarato: “sono un po’ nervoso, ma domani vado aper firmare“. Quel ‘nervoso’ che, visti i precedenti, potrebbe spaventare i tifosi (chiedere all’Inter), sarebbe da intendere come ‘ansioso’ e avrebbe un’accezione positiva. Nodo ingaggio Romelusembra ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore della. L’unico nodo che resta da sciogliere è il costo fra prestito oneroso e ingaggio. ...

...sul calcio in onda venerdì 25 agosto il giornalista Luigi Furini ha definito Romelu'un ne***... ex Inter e prossimo al trasferimento alla. Furini però si è rifiutato di ritrattare e di ...Ma nelle ultime ore, favorendo così l'inserimento della: " Domani volo aper firmare" È proprio la punta belga a rompere il silenzio in queste ore, intercettato da Laatste Nieuws e, ..., arriva anche la conferma dell'attaccante belga: domani la firma con il club giallorosso Il futuro disarà alla. A rivelarlo è stato lo stesso attaccante del Chelsea dal Belgio ...

Roma-Lukaku, incontro in corso con il Chelsea Sky Sport

Romelu Lukaku alla Roma, è fatta. È il centravanti belga ad anticipare la fumata bianca nella trattativa tra Roma e Chelsea. “Domani vado a Roma per formare, sono nervoso”, le parole dell’attaccante a ...Massimiliano Allegri ha provato a fare il punto sulla situazione della Juventus nella maniera più chiara possibile, nella conferenza stampa di un sabato che dovrebbe rappresentare la vigilia della ...