Roma | le prime parole di Azmoun | “Sono in uno dei club più prestigiosi d’Europa | un sogno giocare all’Olimpico”

(Di sabato 26 agosto 2023) Sardarè un nuovo giocatore della. L’iraniano ha commentato così il suo arrivo nella Capitale: “È difficile descrivere le emozioni che sto provando: arrivo in uno deipiùnel panorama internazionale e sarebbe unpoter vincere un titolo con la maglia dellaLo scorso anno ebbi modo di scendere in campoe posso dire che nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati: adesso non vedo l’ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte”. Anche Tiago Pinto ha parlato del centravanti ex Leverkusen: “è un calciatore che abbiamo seguito a lungo e del quale abbiamo avuto modo di apprezzare le indiscusse doti tecniche. Siamo certi che il nostro spogliatoio lo aiuterà a ...

"Io e Carla siamo entusiasti di essere arrivati a. E' per me un onore e un privilegio essere ambasciatore designato degli Stati Uniti presso la ... Sono queste leparole pronunciate al suo ...dal 2 - 2 interno con la Salernitana. Una vittoria a testa negli ultimi 2 precedenti al ... Federico Zancan Bianconeri per la 2a vittoria nelledue, non ci riescono dal 2019. Il Bologna non ...... Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Rieti,, ... Spunteranno lecittà 'verdi', cioé quelle a livello 0, indicativo di condizioni meteo che non ...

Roma, ecco Azmoun: ufficiale il colpo per l'attacco giallorosso - Sportmediaset Sport Mediaset

(Lapresse) Al via oggi con le prime quattro partite la seconda giornata di Serie A ... In serata invece, scenderanno in campo il Milan e la Roma. I rossoneri di Pioli affrontano in casa il Torino, ...Sono queste le prime parole pronunciate al suo arrivo all'aeroporto di ... Jack Markell, è arrivato a Roma dopo una «vacatio» della sede di via Veneto che durava dal gennaio del 2021, quando il suo ...