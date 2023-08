Roma | il gol di Ngonge è follia pura Mourinho esagera coi registi | un Verona così solo 40 anni fa

(Di sabato 26 agosto 2023) Era dall’indimenticabile stagione dello scudetto, 84-85, che ilnon vinceva sul campo (e non a tavolino come nel 2020-21) le prime...

Commenta per primo Verona -2 - 1 Montipò 5,5: alcune disattenzioni che potevano costare molto caro. Non nella serata ... Corsa, dinamismo, agonismo su tutti i palloni, assist e. Non si poteva ...Come non detto, però, perché il Var offre ai rossoneri l'assist per il quarto, quando Mariani ... Perché venerdì sera, dopo i primi due indizi, servirà il terzo sul campo della. Per avere la ...Male Rui Patricio sul primodi Duda (migliore in campo), male la difesa della(4subiti nelle pime due giornate di campionato) e male anche l'esordio dal 1' di Paredes, sostituito all'intervallo. Primoin giallorosso per Aouar. Baroni esulta: il suyo Verona è a ...

La Roma tenta la rimonta. Nel match valido per la 2ª giornata di Serie A in corso al Bentegodi contro il Verona, i giallorossi sono tornati a contatto nel punteggio con gli avversari. Il primo tempo i ...A nulla vale la grande mole di gioco e non basta il gol dell'1-2 di Aouar. Decidono le reti siglate da Ondrej Duda e Cyril Ngonge che mandano gli scaligeri in testa alla classifica ...