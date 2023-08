Roma difensivamente distratta e poco fortunata in avanti | il Verona vince 2-1

(Di sabato 26 agosto 2023)– Arriva la prima sconfitta in campionato per ladi Mourinho, la quale, al termine di una lunghissima partita, è costretta a lasciare aldi Baroni l’intera posta in palio: la decidono i goal di Duda e Ngonge, con Aouar che, invano, accorcia le distanze nella ripresa. Pronti, via e dopo soli tre minuti laè già sotto grazie al goal di Duda, il quale, al termine di un buon contropiede dell’Hellas, approfitta della corta respinta di Rui Patricio per mettere in rete da due passi. Laaccusa il colpo ma lentamente reagisce, alza il baricentro, sfiora il pareggio con Pellegrini, la cui azione solitaria avrebbe meritato maggior fortuna, e colpisce anche una traversa da corner con Cristante. Nel finale di primo tempo amnesia generale dell’undici capitolino: durante una prolungata ...

