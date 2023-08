Rocco Siffredi dà ragione a Roccella | “Vietiamo il porno Azzera l’autostima dei ragazzi | spieghiamo loro che non è realtà”

Di seguito il comunicato: Con una triplice intervista, l'ex attore, regista e produttore internazionale di cinematografia per adulti, l'italiano, si scaglia contro la deriva della pornografia digitale, oggi spesso disponibile gratuitamente online: 'Non mi riconosco affatto nel Porno di oggi: il sesso è diventato molto estremo' . ...lancia sui media un grido d'allarme contro gli eccessi del cyberporn: 'Non mi riconosco affatto nel porno di oggi: il sesso è diventato molto estremo'. L'ex attore, regista e produttore ...Una è il ministro della famiglia Eugenia Roccella e l'altro è, ex pornodivo, ma anche imprenditore e profondo conoscitore di tutto il mondo che ruota intorno al porno . Perché non c'è ...

Rocco Siffredi dà ragione alla Roccella. L'appello che non ti aspetti: "Teniamo lontani i ragazzini dal porno" Secolo d'Italia

Rocco Siffredi scrive e dà raggione alla ministra Roccella sulla necessità di limitare l'accesso alla pornografia dei giovanissimi.La pornostar in un'intervista a Libero è d'accordo con la proposta del ministro Roccella: "I ragazzi pensano da soli di non essere in grado di soddisfare ...