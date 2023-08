Rivoluzione ad “Amici” | Maria De Filippi richiama un volto storico

Leggi su howtodofor

(Di sabato 26 agosto 2023)De, iconica conduttrice di, sembra avere chiare le sue scelte riguardo al cast dei professori per la nuova stagione del celebre talent show, previsto nella programmazione Mediaset. Malgrado alcune defezioni,ha deciso di puntare su figure consolidate e amate dal grande pubblico. Una delle novità principali, come rivelato da Dagospia, riguarda il ritorno di Anna Pettinelli, storica speaker radiofonica, che si affiancherà a nomi noti come Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.23, chi sono i nuovi Professori Nelle settimane antecedenti l’inizio della trasmissione, circolavano diverse indiscrezioni sul cast dei professori. Ora sappiamo con certezza che nel team della danza ci saranno Alessandra Celentano, veterana del programma, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, il ...