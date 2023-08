Ristorante e bakery | nuove Forme per L’Aquila

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 agosto 2023) A quattordici anni dal terremoto che quasi lo distrusse, il centro delne porta ancora i segni e sconta la lentezza e le fatiche della ricostruzione. Eppure, proprio qui e in un altro momento difficile, l’estate del 2020, in piena pandemia, un giovane chef nemmeno trentenne, Simone Ciuffetelli, aveva scelto di tornare a casa dopo varie esperienze all’estero, dando vita, con Roberta Milone, Pamela Manieri e Silvia Cianfrini, al suo nuovodi cucina contemporanea, Førma, in un palazzo storico alle pendici della scalinata di una delle chiese più belle e caratteristiche della città, la basilica di San Bernardino, in via Fortebraccio. View this post on Instagram A post shared by FØRMA-contemporaneo (@formarestaurantaq) Fu il primo locale ad aprire in quella zona dopo il ...