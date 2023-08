Rimossi i detriti | si recuperano gli effetti personali Via Moroni | al via il cantiere Timori per il maltempo - Foto

(Di sabato 26 agosto 2023) «Questa mattina (sabato 26 agosto, ndr) abbiamo provveduto al recupero di parte dei beni dei residenti, abbigliamento ma anche cibo,». I Vigili del fuoco stanno lavorando in viaanche in questo sabato di festa.

Da foto si può vedere che sono stati puliti due tombini e con isono state coperte delle buche in via Vito Giacalone, traversa via Marsala. Questa situazione è diventata insostenibile ...... il materiale legnoso e gli ostacoli vegetazionali non sono stati maidall'alveo del fiume ... a parte la passerella in metallo e l'escavo di una piccola quantità di depositi e, non vede ...Il PVC è durevole e resistente, ma i depositi di, polvere e smog possono andare a rovinarlo in maniera significativa, soprattutto se non vengonocon regolarità. È quindi bene ...

Rimossi i detriti, si recuperano gli effetti personali. Via Moroni, al via ... L'Eco di Bergamo

«Questa mattina (sabato 26 agosto, ndr) abbiamo provveduto al recupero di parte dei beni dei residenti, abbigliamento ma anche cibo, effetti personali». I Vigili del fuoco stanno lavorando in via ...A un mese dai nubifragi che tra il 21 e il 25 luglio hanno colpito Monza, sono state eseguite azioni di ripristino per alberi o rami che avevano invaso le strade e per l’eliminazione di rami pericolan ...