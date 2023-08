Reznikov | la Germania fornirà all’Ucraina i missili Taurus

'Sono davvero ottimista e ritengo che in futuro avremo anche i Taurus dalla', ha dettoin un'intervista pubblicata da Bild , Welt e da Politico . Senza precisare quando potrebbero ..."Sono davvero ottimista e ritengo che in futuro avremo anche i Taurus dalla", ha dichiaratoin un'intervista pubblicata da Bild, Welt e da Politico. Senza precisare quando ..."Sono davvero ottimista e ritengo che in futuro avremo anche i Taurus dalla", ha dichiaratoin un'intervista pubblicata da Bild, Welt e da Politico. Senza precisare quando ...

Kiev: la controffensiva accelera a sud. Ancora droni su Mosca e Belgorod - Nbc: il relitto dell'aereo di Prigozhin fa pensare a un sabotaggio - Nbc: il relitto dell'aereo di Prigozhin fa pensare a un sabotaggio RaiNews

Recuperate le scatole nere del jet schiantatosi a nord di Mosca con a bordo il capo del gruppo Wagner, Prigozhin ...La controffensiva avanza, affermano le autorità ucraine. Nella guerra lanciata dalla Russia, l’esercito di Kiev starebbe facendo progressi in ...