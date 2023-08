"Ricky Memphis Certo che lo conosco, è un attore. In Iran è famosissimo. È vero, ci assomigliamo ". Sardarstupisce tutti. Il nuovo attaccante della Roma, acquistato dal Bayer Leverkusen, ha scherzato sul meme che da due giorni impazza sui social e che mette a confronto la sua immagine con quella ...Dalla delusione per l'arrivo diall'entusiasmo incontenibile nell'attesa di Lukaku. In poche ore l'umore della città si è ... A proposito di telefono, un curiosoriguarda un ex ...Tantissimi i temi toccati, ma il focus più che naturale è sul mercato in corso e la ricerca di un altro attaccante dopo. Tutti gli occhi e le orecchie erano per Lukaku, su cui però Mourinho ha ...

Retroscena Azmoun, conosce Ricky Memphis: "Ci assomigliamo" Corriere dello Sport

Alla fine della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, José Mourinho ha voluto sottolineare ai cronisti presenti in sala un episodio accaduto durante la partita di domenica sco ...