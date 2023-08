Rennes vs Le Havre – probabili formazioni

(Di sabato 26 agosto 2023) Il battesimo del fuoco del Lein Ligue 1 continua con la trasferta a, squadra di belle speranze europee, domenica 27 agosto nel terzo turno della campagna 2023-24. L’ultima volta gli uomini di Bruno Genesio sono stati costretti a un pareggio per 1-1 dal Lens, mentre i neopromossi ospiti sono stati sconfitti per 2-1 in casa dal Brest. Il calcio di inizio divs Leè previsto alle 13 Anteprima della partitavs Lea che punto sono le due squadreDopo averne rifilati cinque al Metz in una spietata giornata d’esordio, ilnon è riuscito a replicare la stessa supremazia davanti alla porta nella trasferta contro il Lens, secondo classificato dello scorso anno, a cui sono bastati tre minuti per ...

LIGUE 1 (3giornata) SABATO 26 AGOSTO ore 21, Paris Saint Germain - Lens , Sky Sport 258 e NOW, telecronaca Gianluigi Bagnulo; DOMENICA 27 AGOSTO ore 13,- Le, Sky Sport Calcio e NOW, ...Ancora un successo per il Brest che si impone sul Leper 2 - 1: a segno nella prima frazione ... Stresso risultato tra Lens e, prima marcatura a segno già al terzo minuto di gioco con ......SJK 3 - 0 (Finale) FRANCIA LIGUE 1 Lilla - Nantes 2 - 0 (Finale) Le- Brest 1 - 2 (Finale) Lorient - Nizza 1 - 1 (Finale) Reims - Clermont 2 - 0 (Finale) Monaco - Strasburgo 19:00 Lens -...

Être rivaux historiques et géographiques n'empêche pas de discuter business en période de mercato. Le Stade Rennais et le FC Nantes ont réussi à trouver un accord autour du jeune joueur du club breton ...À deux jours du match face au Havre, Bruno Genesio est revenu en conférence de presse sur le point ramené de Lens, sur le mercato et sur quelques cas individuels. Comment s'est (...) ...