Rennes-Le Havre domenica 27 agosto 2023 ore 13 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 26 agosto 2023) Terzo lunch match stagionale in Ligue1 che vede di fronte ildi Genesio ed il Leneopromosso in massima serie. Rossoneri che hanno messo insieme 4 punti nelle prime due partite, passando dalla cinquina contro il Metz al pareggio stentato nella sfida contro il Lens. Due gare completamente diverse, anche per il tenore dell’avversario affrontato, ma che hanno visto in entrambi i InfoBetting: Scommesse Sportive e