Reddito di Cittadinanza | in arrivo altri 32mila sms che avvisano la sospensione della prestazione

(Di sabato 26 agosto 2023) Il giorno 25 agosto altre famiglie perderanno l’accesso aldi: sono insms aventi ad oggetto la. È quanto anticipato dal direttore dell’Inps. Inuovi sms che verranno inviati dall’Inps avranno come oggetto la comunicazionedeldiper via del superamentosoglia delle sette mensilità per l’anno 2023. È quanto anticipato dal direttore dell’Inps nel corsotrasmissione di Rai 3 “Agorà Estate”. Fino alla fine dell’anno saranno 240mila i nuclei familiari a perdere l’accesso aldi ...

... anche sempre più migranti che non riescono a entrare nel circuito della buona accoglienza, e le prime "vittime" della decisione di cambiare (o meglio di togliere) ildi. ...'Ecco perché hanno tolto ildi- ha ironizzato il deputato Andrea Orlando - Bisogna fare qualcosa per i ricchi che, poveretti, mangiano male'. Gli ha fatto eco Gianni Cuperlo: '...In sostituzione deldi, i "soggetti occupabili" " perché facenti parte di nuclei familiari senza minori, disabili, persone over 60 e non presi in carico dai servizi sociali " potranno ottenere la ...

Nuova ondata di stop al Reddito di Cittadinanza anche a Napoli. Nelle scorse ore, dopo la prima tagliola di luglio, è arrivata la comunicazione via sms ad altri 33mila percettori del sussidio i quali ...Prosegue il viaggio d'agosto di Avvenire in Italia tra i più deboli. Scelte sbagliate e risposte che mancano. Ci sono solo Chiesa, Terzo settore e volontariato ...