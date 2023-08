Recuperate le scatole nere del Jet | Putin non ha ordinato la morte di Prigozhin - Zar | decreto anti Wagner | Mercenari giurino fedeltà

26 ago 05:50 Mosca: respinto attacco drone ucraino vicino alla capitale Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto un drone d'assalto ucraino che prendeva di mira strutture nella capitale russa e ...'È una assoluta menzogna che il presidente Vladimir Putin abbia ordinato l'uccisione di Yevgeny Prigozhin', ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il Pentagono esclude che sia stato ...Lo zar firma un decreto, i paramilitari dovranno giurare fedeltà alla Russia

Recuperate scatole nere del jet della Wagner e i 10 corpi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 549. Secondo l'intelligence militare di Kiev, la Russia non ha sospeso la mobilitazione e sta valutando possibilità di arruolare altre 450mila persone. Gli Usa co ...Se non si trattasse di un attentato in cui hanno perso la vita dieci persone, con l'uccisione di uno degli uomini più in vista nel conflitto dell'ultimo anno, con una vendetta di stato che porta ai re ...