Record di sbarchi a Lampedusa | Oltre 1 500 migranti approdano sull' isola | 45 soltanto nella giornata

Ma oggi, 25 agosto, nel giorno del richiamo del capo dello Stato Sergio Mattarella sull'importanza di creare ingressi regolari ed evitare muri, sarà ricordato anche per un nuovodia ...Nuovodidi migranti a Lampedusa: sono 57 i barchini approdati sull'isola per un totale di 1.598 persone. Il precedenteè di 43 natanti approdati. Situazione di assoluta emergenza all'...... sull'isola, a partire dalla mezzanotte, ci sono stati 45 approdi (il l numero massimo, fino a oggi, era di 43in 24 ore), per complessivi 1.589 persone. All'hotspot ci sono 2.882 persone. ...

Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: 45 nella notte TGCOM

1598 persone in un giorno. Nell'hot spot se ne trovano 3147 . Situazione di assoluta emergenza. Intanto la Ocean Viking verso Genova ...Ancora sbarchi a Lampedusa dove, con 12 diversi barchini, sono giunti altri 366 migranti. Salgono così a 57, con un totale di 1.598 persone, gli approdi di oggi, un record. (ANSA) ...