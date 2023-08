Real Sociedad | Tierney lascerà il Real tra poche ore

(Di sabato 26 agosto 2023) 2023-08-26 16:58:11 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: KLi avevamosarà un nuovo giocatore dellanelle prossime orevisto che il suo arrivo a San Sebastián è previsto per lo stesso sabato pomeriggio, per concludere l’accordo per il suo prestito dall’Arsenal al club txuriurdin per la prossima stagione 2023-24. Il nazionale scozzese si metterà subito agli ordini di Imanol Alguacil e punta a debuttare sabato prossimo, nella partita contro il Granada ad Anoeta.era il giocatore desiderato dai massimi vertici della Royal per rafforzare la posizione del terzino sinistro e prima della fine del mercato estivo sono riusciti a farla franca. Diego Rico, condizionato a partire La sua incorporazione nella squadra ...

Due invece gli anticipi in Liga ovvero alle 19.30 Las Palmas -e alle 21.30 Celta Vigo -Madrid. Si gioca anche nella Liga Portugal l'anticipo delle ore 21.15 tra Estrela ed ...Andiamo a scoprire quali sono le prossime partite in programma: 25/08/2023 19:30 Las Palmas -(in lingua inglese) 25/08/2023 21:30 Celta Vigo -Madrid (Alberto Santi) 26/08/2023 17:...Gli spagnoli dellai turchi del Galatasaray (se passa i play - off) per passare dalla quarta alla terza fascia devono sperano nella mancata qualificazione ai gironi di due squadre tra ...

LaLiga - Bellingham lancia il Real Madrid, terzo pareggio in tre gare per la Real Sociedad Voce Giallo Rossa

Tutto sul massimo campionato di calcio spagnolo: date, risultati e classifiche. Calendario Liga 2023/2024 La Liga spagnola, denominata Liga Santander per motivi di sponsorizzazione, ha aperto ufficial ...Terza vittoria in campionato per il Real di Ancelotti che si conferma in vetta alla Liga espugnando 0-1 il campo del Celta Vigo. In una serata difficile, ci ha ...