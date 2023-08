Rassegna Gossip | le vacanze delle star | “non so stare senza Italia”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 26 agosto 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet, eccoci con un nuovo appuntamento con la nostra! Lo scorso weekend abbiamo trascorso la giornata (si spera) sotto l’ombrellone leggendo i look sfoggiati questa estate dalle celebrità, mentre, per questo fine settimana con temperature ancora roventi, scopriamo le mete che più hanno amato le nostrefar visita nel corso di questa bella stagione. Non è esaltazione di un ego nazionalpopolare, ma l’è stata la meta più gettonata dalleper trascorrere le giornate estive tra relax, divertimento e coccole culinarie da capogiro. Losystem si è sposata verso le coste del Belpaese alla ricerca del mare cristallino., Emilia Clarke. Crediti: Instagram /emilia clarke – ...