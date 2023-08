Ragazzini barbari usano un cucciolo di riccio come pallone | salvato dai veterinari

Leggi su notizie

(Di sabato 26 agosto 2023) Se ne sono accorti degli adulti ed è stato immediatamente portato alla clinica Südtirol Exotic Vets: guarirà tra 10-15 giorni Usatoun, tra risate e schiamazzi, poco valevano i gemiti del piccoloche veniva sballottolato da una patte all’altra de campo di calcio. Una scena orribile e angosciante. Un piccolodi, invece di incuriosire dei bambini in quanto animale particolare,avrebbero fatto dei bambini normali, è stato prima avvicinato e poi lanciato in aria senza senso da questiche, invece di accudirlo e accarezzarlo, hanno avuto la grande e stupida idea di prenderlo a calci perché per loro era più simile a unche a unloro. Questa scena ...