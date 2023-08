Questo il quadro di ciò che sta avvenendo sui profili social della19ennedello stupro di gruppo consumatosi a Palermo .stupro: "Siete animali" . "Sapete cosa significa ...Ma, visti i commenti e le storie della, la 19enne è cadutaanche di slut shaming , ovvero di chi vuole addossare la responsabilità di violenze e molestie sessuali su chi le subisce, ...E' quanto scrive sui social la19enne violentata a Palermo, al cantiere del Foro Italico, lo scorso 7 luglio,di uno stupro di gruppo. "Me ne dovrei fregare, ma non lo dico per me, ...

Ragazza vittima dello stupro a Palermo: «Chiudete la bocca e non giudicate me violentata» Corriere della Sera

“Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto“ – la vittima del terribile stupro di Palermo torna a parlare e lo fa lasciandosi andare ad un duro sfogo sui ...(Adnkronos) – “Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto i c… con cose del tipo ‘ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene’, ‘è normale che po ...