Quello saudita è un progetto geo-politico | è un attacco all’egemonia calcistica dell’Europa

(Di sabato 26 agosto 2023) Pensate ai cinque calciatori oggi più famosi nel mondo. A quelli che firmano i contratti più pubblicitari più ricchi. Quelli che valgono di più. Magari chiedetelo anche a ragazzini di 12-13 anni. Nella cinquina compariranno certamente Mbappé, Haaland, Messi e Cristiano Ronaldo. Il quinto può variare, la scelta potrebbe ricadere su Neymar, Benzema, Salah oppure qualche emergente come ad esempio Osimhen la cui azienda individuale però fattura ancora decisamente meno rispetto a quelle dei suoi colleghi citati. Di questi, solo Mbappé e Haaland giocano in Europa. Uno per un club di qatarini (il Psg) e l’altro per un club degli Emirati Arabi Uniti (il Manchester City). Messi è negli Stati Uniti e da quando è lì la circolazione di notizie sul calcio nord-americano è schizzata. Cristiano Ronaldo è stato il pioniere dell’espansionenel calcio. Lo hanno seguito Benzema, ...

Non sta a me giudicareche fanno gli altri, al 31 sarà più chiara la forza delle altre ... Infine una battuta su quell'Arabiaalla quale Allegri ha saputo resistere a differenza di molti ...I giudizi cambiano in un attimo: lavoriamo convinti diche stiamo facendo e ora battiamo il ... Lei è più stupito o preoccupato dal fenomeno ArabiaOppure ha rimpianti per non essere ...... Argentina, Etiopia, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia. Non è chiaro quando e come, probabilmente in tempo per il prossimo vertice cha la Russia intende ospitare a Kazan.che è ...

Perché il mercato in Arabia Saudita chiude dopo Attenzione ad acquisti e cessione da settembre: cosa succede OA Sport

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabio Capello ha toccato vari argomenti tra cui la rivoluzione portata quest'estate dagli arabi ...Vi fidate di una moneta che ha tra i soci l'Argentina, un paese che colleziona bancarotte sovrane Scalzare la valuta americana pone problemi al momento insolubili ...