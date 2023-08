Quasi 4mila migranti nell’hotspot di Lampedusa

(Di sabato 26 agosto 2023) Sono stati 65 gli sbarchi registratisi ieri, nell’arco di 24 ore, con un totale di 1.918 persone, a. Un record, per numero di soccorsi e per totale diapprodati sull’isola siciliana dove dalla mezzanotte ad adesso ci sono già stati altri 17 sbarchi con altre 519 persone. Nelle ultime 48 ore aregistrati80 sbarchi. Soccorsi in mare senza sosta e arrivi dianche sulla terraferma All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso,4 mila ospiti (per l’esattezza 3.983), fra cui 243 minori non accompagnati. La Prefettura di Agrigento ha già disposto per metà mattinata l’imbarco di 740sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Arrivi direttamente sulla terraferma: 6 i gruppi di ...

Migranti, dall'Afghanistan in Italia per cercare il papà: soccorso 14enne

