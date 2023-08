Quando stai andando forte | smetti di scrivere diceva lo scrittore E si dice si fermasse ogni giorno a metà di una frase

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 agosto 2023) Rientro non è una bella parola, come tutte quelle che soffrono del prefisso “ri”. Ri-fare e ri-petere sanno di noia, ri-entrare e ri-tornare fanno malinconia. Di solito lo scacciapensieri è il profumo di novità della nuova stagione, ma questa volta mi pareva insufficiente per ri-motivarmi. Fino a che non ho trovato sul sito americano Fast Company, che si occupa di psicologia del lavoro, un pezzo irresistibile: “Ri-mandare fa bene“. Stress da rientro al lavoro: 5 consigli per gestirlo al meglio ...